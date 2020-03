ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Hold' - Ziel 9 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das vierte Quartal des Autozulieferers sei solide verlaufen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investitionskürzungen schützten den freien Mittelzufluss. Die Ziele für 2020 lägen unter den Markterwartungen, berücksichtigten allerdings Auswirkungen der Coronavirus-Krise./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2020 / 03:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2020 / 03:44 / ET

