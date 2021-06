ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Symrise auf 'Hold' - Ziel 111 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat die Aktie des Aromen- und Duftstoffeherstellers Symrise auf "Hold" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Die geplante strategische Beteiligung mit rund fünf Prozent am Anbieter von Tiergesundheitsprodukten Swedencare sei eine interessante Lösung, um in diesem attraktiven Bereich die bereits starke Marktstellung auszubauen, schrieb Analyst Ryan Tomkins in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Finanzielle Details seien nicht genannt worden, doch zum derzeitigen Aktienkurs beinhalteten die Pläne wohl ein Investment in Höhe von rund 50 Millionen Euro./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / 02:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2021 / 02:28 / ET