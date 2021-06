ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Über den Sommer seien die Wasserstände im Rhein für Anleger ein wichtiger Faktor, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Jahr 2018 hätten Störungen in der Lieferkette gezeigt, wie schwerwiegend ein Wassermangel werden kann. Derzeit liege der Pegel schon unter dem historischen Schnitt, die Sommermonate stünden aber noch bevor./tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2021 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2021 / 09:43 / ET