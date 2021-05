ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Tui auf 'Underperform' - Ziel 0,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Tui angesichts des Verkaufs der Beteiligung an der Hotelgruppe Riu auf "Underperform" mit einem Kursziel von 0,90 Euro belassen. Die Bewertung des Deals sei angemessen, schrieb Analystin Rebecca Lane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Reisekonzern erlange damit Barmittel, die allerdings nur über einen Zeitraum von zwei Monaten etwas Luft verschafften./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2021 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2021 / 02:37 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX