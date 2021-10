ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Zur Rose Group auf 'Buy' - Ziel 571 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose Group nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 571 Franken belassen. Die Online-Apotheke habe die schwachen Resultate aus dem dritten Quartal für eine klärende Prognosesenkung genutzt, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit seien nun die Erwartungen für das Geschäftsjahr festgelegt und alle Spekulationen beseitigt. Der Aktie sollte das zugute kommen, ebenso wie die Nachrichten zur möglichen Einführung des E-Rezepts zum 1. Dezember./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 02:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / 02:47 / ET

