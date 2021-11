ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt ABB auf 'Hold' und Ziel auf 29 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat ABB von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 29 Franken angehoben. Die Aktie des Automatisierungskonzerns habe im Vergleich zur Branche in den vergangenen Monaten stark an Wert verloren und werde mit einem deutlichen Abschlag zum Industriegütersektor gehandelt, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis 2022 entspreche nun der des Marktes, allerdings sei er etwas vorsichtiger in puncto Auftragseingang./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 14:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 20:01 / ET

