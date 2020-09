ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Hapag-Lloyd auf 'Buy' - Ziel hoch auf 58 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Hapag-Lloyd von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 58 Euro angehoben. Derzeit stünden die Sterne günstig für die Containerschifffahrt, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf einen Konsolidierungstrend in der Branche, das rationale Kapazitätenmanagement und die schnelle Nachfrageerholung nach den Corona-bedingten Lockdown-Maßnahmen. Die Frachtraten kletterten in Richtung von Rekordständen, was die Margen und Erträge steigen lasse./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2020 / 19:05 / ET