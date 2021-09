ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Inditex auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat Inditex von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 35 Euro angehoben. Der Modehändler profitiere besonders von einer Normalisierung des Lebens heraus aus der Pandemiekrise, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht nun mit einer Kaufempfehlung in den am Mittwoch anstehenden Bericht zum zweiten Quartal./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2021 / 13:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2021 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX