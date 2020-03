ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Munich Re auf 'Hold' - Ziel hoch auf 215 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re nach Zahlen von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 197 auf 215 Euro angehoben. Mit einer Solvabilitätsquote von 237 Prozent habe der Rückversicherer seine Erwartung an die Kapitalausstattung übertroffen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Generell scheine der Markt die negativen Auswirkungen fortdauernd niedriger Zinsen nicht beachten zu wollen, dem könne er sich nicht länger entgegen stellen./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 15:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2020 / 19:01 / ET

