ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Societe Generale auf 'Buy' - Ziel 17,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Societe Generale von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 17,60 Euro angehoben. Das Chance-Risiko-Profil wende sich nun deutlich zum Positiven, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2020 / 17:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2020 / 00:00 / ET