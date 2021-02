ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Covestro auf 70 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 67 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung eines Margenanstiegs der von ihm beobachteten Rohstoff-Chemiekonzerne bis ins zweite Quartal hinein, habe er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2020 bis 2023 erhöht, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der deutsche Kunststoffhersteller sei das erste Unternehmen, das explizit kurzfristige Gewinne deutlich über der "Mitte des Zyklus" angekündigt habe./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 21:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 00:00 / ET

