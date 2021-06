ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Givaudan - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3300 auf 3600 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Ryan Tomkins erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das vergleichbare Umsatzwachstum des Aromen- und Duftstoffeherstellers im zweiten Quartal sowie für das Jahr. Damit liegt er nach eigenen Angaben zwar über den Konsensschätzungen, aber nur am unteren Ende der Markterwartungen, nachdem die Aktien positiv auf zuversichtliche Unternehmensaussagen reagiert hätten und nun wohl schon eine starke Geschäftsentwicklung einpreisten./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 11:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2021 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX