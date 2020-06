ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Munich Re auf 230 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 210 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die durchschnittliche langfristige Eigenkapitalrendite des Münchener Rückversicherers habe sich besser als die der Wettbewerber Scor und Swiss Re entwickelt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sei selbst der Fall, wenn man die niedrigere Fremdverschuldung außer Acht lasse und auch die geringere Abhängigkeit von realisierten Gewinnen./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2020 / 21:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2020 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX