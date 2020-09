ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Siemens auf 135 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 126 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Toennessen rechnet nach der Abspaltung der Energiesparte mit einer Neubewertung der Papiere. Er sieht den Wert des Bereiches in einer am Dienstag vorliegenden Studie bei 22,6 Milliarden Euro oder 31,10 Euro je Aktie. Auch das "Kronjuwel" des Konzerns, Digital Industries, sei massiv unterbewertet./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2020 / 11:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2020 / 19:05 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX