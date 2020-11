ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Volvo B auf 210 Kronen - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volvo B nach dem Online-Kapitalmarkttag von 200 auf 210 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der schwedische Lkw-Bauer habe ambitionierte Ziele ausgegeben, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis 2030 wolle man mit geringen zusätzlichen Investitionen CO2-neutral sein./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 15:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX