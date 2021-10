ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Zooplus auf 480 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Zooplus von 470 auf 480 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Henrik Paganetty reagierte in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass sich die Investoren EQT und Hellman & Friedman im Übernahmekampf um den Online-Tierbedarfshändler zusammengetan und ihr Angebot auf 480 Euro je Aktie erhöht haben. Der Experte erhöhte sein Ziel entsprechend. Ein weiteres Gegenangebot könne zwar nicht ausgeschlossen werden. Solange eine solche Offerte aber nicht auf dem Tisch liege, gebe es für Anleger kaum einen Grund, das Angebot der beiden Investoren auszuschlagen./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 03:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2021 / 03:43 / ET