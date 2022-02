ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt Telefonica Deutschland auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,32 Euro belassen. Der Mobilfunker mache eindeutig das Beste aus seiner verbesserten Netzwerkqualität, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach der Vorlage von Geschäftszahlen. Der Ausblick sei bezüglich des Umsatzes im Rahmen der Erwartungen und beim operativen Ergebnis vielleicht etwas mau./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 03:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 03:06 / ET

