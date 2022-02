ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Kering auf 'Hold' und hebt Ziel auf 770 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Kering von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 740 auf 770 Euro angehoben. Analyst Flavio Cereda begründete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein neues Kursziel damit, dass er die Bewertungsbasis für die Aktie des Luxusgüterherstellers weiter in die Zukunft verschoben habe. Er sieht aber keine signifikanten Treiber für die Geschäftsentwicklung der Marke Gucci in den Jahren 2022 und 2023. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei inzwischen recht ausgewogen, auch wenn starke Zahlen für das vierte Quartal von Kering zu erwarten seien./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 14:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2022 / 19:05 / ET