ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 57 auf 65 Euro angehoben. Mit Bewertung auf Rekordniveau sei es für die Papiere des Solarzulieferers Zeit für eine Verschnaufpause, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zukunft sieht er mit deutlichem Potenzial für den Solarmarkt und Margensteigerungen bei SMA aber rosig./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / 16:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / 19:00 / ET

