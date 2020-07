ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Unicredit auf 'Hold' - Ziel 9 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Unicredit von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 9,00 Euro belassen. Die kurzfristigen Erträge südeuropäischer Banken, wie etwa die der italienischen Intesa Sanpaolo, könnten positiv überraschen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Werthaltig sei zwar auch die Unicredit, doch gebe es die Ergebnisse betreffend mittelfristig kaum klar erkennbare Treiber. Er kappte vielmehr seine Schätzungen für 2020 und 2021 teilweise leicht und liegt damit seinen Angaben zufolge immer noch über dem Konsens./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2020 / 16:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2020 / 19:00 / ET