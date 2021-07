ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Alstom auf 52 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Alstom nach einer Investorenveranstaltung von 55 auf 52 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Simon Toennessen passte sein Modell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die aktuellen Barmittelziele des Zugherstellers an. Mit dem niedrigeren Kursziel reflektiere er eine höhere Nettoverschuldung. Die Aktie bleibe aber unterbewertet auch vor dem Hintergrund dessen, dass Anleger mit ihr auf das Thema Nachhaltigkeit setzen könnten./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 11:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / 11:23 / ET

