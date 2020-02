ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Traton auf 25 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Himanshu Agarwal reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Nutzfahrzeughersteller. Das Gebot für Navistar sieht er strategisch aber positiv./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 13:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 19:00 / ET

