ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Tui auf 2,80 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tui von 6,90 auf 2,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Kursverdoppelung der Aktie sei angesichts des Liquiditätsbedarfs des Reisekonzerns im kommenden Jahr nicht gerechtfertigt, schrieb Analystin Rebecca Lane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verschuldung sei langfristig nicht tragbar./mf/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / 15:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2020 / 15:18 / ET