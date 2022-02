ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Zeal Network mit 'Buy' - Ziel 47 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Zeal Network mit "Buy" und einem Kursziel von 47 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Onlineglücksspiel-Betreiber sollte vom zunehmenden Trend zu Spielen im Netz sowie dem begrenzten Wettbewerb im staatlichen Lotteriemarkt profitieren, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit deutlich steigenden Umsätzen und operativen Ergebnismargen (Ebitda)./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 11:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 19:00 / ET

