ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Zooplus mit 'Hold' - Ziel 260 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Zooplus bei einem Kursziel von 260 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der führende europäische Onlinehändler nutze sein volles Wachstumspotenzial nicht aus, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er würde es bevorzugen, wenn sich die Münchner noch stärker auf Neukundengewinne konzentrierten, als jetzt bereits zu sehr nach einer höheren Profitabilität zu streben./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 14:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2021 / 19:05 / ET

