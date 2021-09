ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt About You auf 'Overweight' - Ziel 36 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für About You auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach den Zahlen des Online-Modehändlers für das zweite Geschäftsquartal. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen und seien stark. Die Wachstumsinitiativen des Unternehmens seien auf einem guten Weg./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2021 / 06:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2021 / 06:49 / BST

