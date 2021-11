ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ahold Delhaize auf 'Neutral' - Ziel 31 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Handelskonzern habe für die Jahre bis 2025 ehrgeizige und überraschend detaillierte Ziele sowie Pläne für einen Börsengang seiner Onlinehandels-Sparte Bol.com vorgelegt, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2021 / 07:57 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX