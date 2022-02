ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt AMS-Osram auf 'Overweight' - Ziel 22,50 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22,50 Franken belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Sensorenherstellers hätten die Markterwartungen erfüllt, während der Ausblick auf das laufende Quartal darüber liege, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / 07:10 / GMT

