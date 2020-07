ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 45 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Da es schon Eckdaten zum zweiten Quartal gegeben habe, liege der Fokus auf dem Ausblick, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Und hier stellten sich die Perspektiven für die Ergebnisse im dritten Quartal deutlich schlechter als erwartet dar./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 07:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2020 / 08:00 / BST