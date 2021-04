ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Diese könnten möglicherweise nicht mehr ausreichen, um die Marktteilnehmer noch zu begeistern, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Mittelwert der für dieses Jahr in Aussicht gestellten und erhöhten Gewinnspanne (bereinigtes Ebit) decke sich in etwa mit der Konsenserwartung. Er selbst sei diesbezüglich optimistischer./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 07:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 07:04 / BST

