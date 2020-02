ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das vierte Quartal sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick auf das laufende Jahr deute unterdessen Korrekturbedarf für die Konsensschätzungen von zwei bis drei Prozent an./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 07:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2020 / 07:37 / GMT