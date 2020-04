ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Vor allem wegen eines Bestandsaufbaus im Zuge der Covid-19-Pandemie habe der Agrarchemie- und Pharmakonzern starke Resultate präsentiert, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Unsicherheiten hinsichtlich des Ausblicks überkompensierten dies aber./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 07:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2020 / 07:52 / BST

