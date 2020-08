ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt CRH auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CRH nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Nach den vorgelegten Zahlen und den jüngsten Trends habe sie nun ihre Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis des Zementherstellers angehoben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten stützten jedoch die mittelfristigen Aussichten die Aktie des irischen Unternehmens. Daher und wegen der überlegenen Qualität sei zudem ein Bewertungsaufschlag für das Papier gerechtfertigt./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2020 / 19:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2020 / 00:15 / BST

