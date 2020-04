ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 6 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein sprach in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung von einem starken ersten Jahresviertel, angetrieben offenbar von unerwartet hohen Erträgen. Abouhossein will zunächst aber die endgültigen Zahlen am 29. April abwarten, um die Qualität der Erträge bewerten zu können./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 06:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2020 / 06:26 / BST

