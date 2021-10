ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Engie auf 'Overweight' - Ziel 17,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Engie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Analyst Vincent Ayral schrieb die am Montag vorliegende Studie anlässlich der Bestätigung des französisches Marktaufsehers CRE eines Gaspreis-Erhöhungsverbotes in den Winter hinein. Unter dem Strich dürfte der Einfluss auf die Gewinnentwicklung von Engie aber begrenzt sein./mis /la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 12:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2021 / 13:05 / BST

