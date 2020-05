ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Gea Group auf 'Underweight' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer habe ein starkes Zahlenwerk zum ersten Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Freitag. Sowohl die Auftragseingänge als auch der Umsatz und das operatives Ergebnis (Ebitda) vor Restrukturierungen hätten die Konsensschätzungen übertroffen. Zusammen mit den Aussagen zum Monat April dürften die Jahresschätzungen am Markt nun steigen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 07:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 07:23 / BST

