ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt General Electric auf 'Neutral' - Ziel 55 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat General Electric (GE) nach Quartalszahlen des Industriekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 US-Dollar belassen. Sowohl das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) als auch das operative Ergebnis (Ebit) und der Barmittelzufluss (FCF) hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Stephen Tusa in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe GE den Ausblick bestätigt, gehe aber nun eher vom Erreichen des unteren Endes der eigenen Zielspannen aus./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 08:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 08:02 / EDT

