ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt H&M auf 'Overweight' - Ziel 190 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hennes & Mauritz (H&M) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 schwedische Kronen belassen. Ein sehr starkes Ergebnis für das dritte Quartal stehe mit einem vorteilhaften Rabattumfeld in der Textilbranche und einer stärkeren Kostenkontrolle in Zusammenhang, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beides seien Belege dafür, dass das Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren bedeutend gestärkt wurde. Sie blicke weiter positiv auf die Aktie des schwedischen Modehändlers./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 14:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2020 / 14:47 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX