ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hella auf 'Neutral' - Ziel 47 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Autozulieferer habe insgesamt solide Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umsatz sei "in-line" ausgefallen, das operative Ergebnis (Ebit) habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 06:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2020 / 06:35 / GMT