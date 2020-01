ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das Geschäftsjahr 2019 des Lieferdienstes sei sowohl bei Umsatz als auch bei Margen stark ausgefallen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Nach dem ersten Kurssprung infolge der Zahlenvorlage stelle sich allerdings die Frage, welches Potenzial die Aktie noch habe. Er hält dieses jetzt erst recht für begrenzt./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 08:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 8:00 / GMT

