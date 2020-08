ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Henkel auf 'Neutral' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti bezeichnete die Profitabiliät in einer ersten Reaktion am Donnerstag als schwach. Diese sei hinter der Markterwartung zurückgeblieben. Die Geschäfte mit Klebstoffen und Schönheitsmitteln hätten sich merklich abgeschwächt./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / 07:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2020 / 07:17 / BST