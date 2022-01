ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Henkel auf 'Neutral' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit Blick auf strategische Ankündigungen und nach einem Ausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Erwartungen an den Gewinn je Aktie des Konsumgüterherstellers in diesem Jahr könnten nun um rund zehn Prozent sinken, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien handelten mit einem hohen Abschlag zu denen der Wettbewerber./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 09:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 09:10 / GMT

