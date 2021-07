ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 36,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Analystin Grace Smalley wertete die Eckdaten des Modekonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion positiv. Insbesondere der Umsatzanstieg habe die von dem Unternehmen erhobene Markterwartung übertroffen./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 21:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 21:54 / BST

