ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ING auf 'Overweight' - Ziel 8,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Analyst Raul Sinha aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Renditeerwartungen an Finanzhäuser aus den Benelux-Staaten. Für ING senkte er seine Dividendenprognose für die Jahre 2021 und 2022. In zwei Jahren rechnet er dann aber mit Aktienrückkäufen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 17:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2020 / 00:15 / BST

