ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Kering auf 'Overweight' - Ziel 640 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 640 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Luxusgüterherstellers seien insgesamt enttäuschend ausgefallen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Gerade die Marke Gucci habe die Erwartungen nicht erfüllen können. Die Anleger seien bereits mit einer gewissen Vorsicht in die Veröffentlichung gegangen./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 07:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 07:08 / GMT