ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Kion auf 'Neutral' - Ziel 96 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Herstellern von Gabelstaplern habe mit Blick auf die Aufträge und auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) seine und die Konsensschätzungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die beibehaltene Gewinnprognose erscheine nun konservativ./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 07:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 07:10 / BST

