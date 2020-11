ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overweight' - Ziel 480 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 480 dänische Kronen belassen. Die Übernahme des US-Partners Emisphere Technologies mache strategisch Sinn, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der dänische Diabetesspezialist spare sich Umsatzbeteiligungen für seinen Hoffnungsträger Rybelsus und sichere sich zudem Zugriff auf die ihm zugrunde liegende Technologie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2020 / 08:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2020 / 08:17 / GMT

