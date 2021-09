ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - Ziel 200 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Geschäftsjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Spirituosenkonzern habe solide Zahlen abgeliefert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die Aussagen zur Entwicklung im ersten Quartal des laufenden Jahres. Für dieses bleibe der Ausblick aber vage./tih/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 07:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2021 / 07:33 / BST

