ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Philips auf 'Neutral' - Ziel 36,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36,40 Euro belassen. Analyst David Adlington sieht in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion auf Geschäftszahlen und Ausblick nur wenige Anlagegründe. Der Medizintechnikkonzern habe auf einen schwachen Jahresstart hingewiesen. Hinzu kämen die Probleme mit Schlaf- und Beatmungsgeräten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2022 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2022 / 07:16 / GMT