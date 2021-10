ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Reckitt auf 'Overweight' - Ziel 8500 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8500 Pence belassen. Der Hersteller von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die besser als erwartet vorgelegten Zahlen zeugten zudem von Qualität und hätten alle Geschäftsbereiche und Regionen betroffen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 20:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 07:10 / BST

